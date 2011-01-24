В Японии из-за вспышки птичьего гриппа массово истребляют кур

Болезнь зафиксирована на юго-востоке острова Кюсю.

Уже уничтожено более 10 тысяч птиц. Всего же планируется ликвидировать свыше 400 пернатых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На данный момент на птицефермах военные проводят дезинфекцию. Предполагается, что операция займёт несколько дней.

Вспышку птичьего гриппа выявили в воскресенье на птицефабрике на юге острова. Там обнаружили 20 мертвых птиц. Вокруг пострадавшего хозяйства создали десятикилометровую карантинную зону, однако остановить распространение вируса пока не удалось.