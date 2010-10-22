В Витебской области появился китайский дубовый шелкопряд, помогающий людям с метаболическим синдромом

Об уникальной исследовательской работе по районированию китайского дубового шелкопряда в Витебской области, которой занимался доцент ВГУ имени П.М.Машерова Анатолий Радкевич, а затем его сын профессор Всеволод Радкевич, еще в доперестроечные годы не раз писала местная и республиканская пресса. После распада Советского Союза для проблемной лаборатории на базе Витебского ботанического сада наступили трудные времена. Эти исследования, в числе прочих, пришлось свернуть.

Но сотрудники биологического факультета сохранили материал исследований, и сейчас куколки китайского дубового шелкопряда не только обрели новую жизнь, но и могут в какой-то мере подарить или продлить ее многим людям. Из них выделены уникальные антиоксидантные вещества. Их водный раствор препятствует развитию метаболического синдрома, которым нынче страдает каждый четвертый житель планеты. Недавно сотрудники новой межкафедральной лаборатории, которые занимаются этой темой, подали заявку на патент, пишут «Витьбичи».