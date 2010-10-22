В Витебской области появился китайский дубовый шелкопряд, помогающий людям с метаболическим синдромом

Но сотрудники биологического факультета сохранили материал исследований, и сейчас куколки китайского дубового шелкопряда не только обрели новую жизнь, но и могут в какой-то мере подарить или продлить ее многим людям. Из них выделены уникальные антиоксидантные вещества. Их водный раствор препятствует развитию метаболического синдрома, которым нынче страдает каждый четвертый житель планеты. Недавно сотрудники новой межкафедральной лаборатории, которые занимаются этой темой, подали заявку на патент, пишут «Витьбичи».