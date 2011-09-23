В Витебской области 29 аптек начали реализацию лекарств с пятипроцентной скидкой

По рекомендации Минздрава аптеки Беларуси начали отпускать лекарства со скидками отдельным категориям граждан. Приобрести медпрепараты дешевле на 5% теперь могут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и матери, находящиеся в декретном отпуске.

Зинаида Нестеровна теперь может экономить не на здоровье, а на лекарствах. Глазные капли, таблетки от давления, боярышник – на лекарства в месяц уходит значительная часть пенсии. Пенсионерка шутит: в аптеке разволноваться можно от одной цены на успокоительное. Потому скидки на нее действуют как лечебная терапия.

Зинаида Нестерова:

Конечно, что вы. Написано 20 тысяч! Еще больше расстроишься, посмотрев на цену.

По рекомендации Минздрава система скидок теперь действует по всей стране. Витебская аптечная сеть отреагировала одной из первых. 29 аптек по всей области реализуют лекарства по сниженным ценам. На скидку могут рассчитывать так называемые «уязвимые» социальные категории граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Барай, начальник управления организации лекарственного снабжения и ценообразования Витебской аптечной сети:

В данную категорию входят инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Минус 5% от стоимости можно получить с 8 до 12 утра ежедневно. В это время поток покупателей ниже и провизоры могут внимательнее работать с потребителями. Многие уже успели воспользоваться льготой. Чем больше препаратов покупают, тем ощутимее разница в цене.

Татьяна Пыльская, провизор аптеки:

Покупатели даже специально приезжают из других районов города, чтобы купить лекарства со скидками. Остаются довольны. Даже некоторые составляют списки дома.

Пока в списке лекарств со скидкой – 66 позиций. Это наиболее необходимые отечественные медпрепараты: в первую очередь, для оказания скорой помощи, а также медикаменты, востребованные пожилыми людьми и молодыми мамами.

Елена Щербак, заведующий аптекой:

Это именно ассортимент, который покупают люди пожилые и молодые матери с детьми. В перечень входят также препараты, которыми они пользуются для лечения себя и детей.

Дисконтная система продажи медикаментов будет совершенствоваться. Внедрить ее планируют и другие аптеки сети. Сейчас фармацевты наблюдают, какие препараты больше пользуются спросом. Исходя из мониторинга, список лекарств со скидками, возможно, расширится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».