В Витебске более 100 жизненно важных лекарственных препаратов подешевели на 10%

Новости Беларуси, Витебск. Их будут отпускать с минимальной торговой надбавкой. В перечень медикаментов, которые будут продавать со скидкой, попали наиболее востребованные отечественные и импортные препараты.

Переписывать ценники начали витебские фармацевты. Аптечная инвентаризация связана с лекарственным ценопадом. Несколько десятков препаратов подешевели на 10%.

Ирина Вахляева, заведующая аптекой:

Мы как раз и проводим подготовительную работу к переоценке. Мы набираем наименование, количество, цену. Вносим наценку, изменяем на 10% и получаем новые цены.

В перечне уцененных медикаментов – 113 наименований. Не только белорусские, но и импортные. Доступнее стали так называемые жизненно важные лекарственные средства: сердечные, жаропонижающие, таблетки от давления. Все максимально востребованные препараты теперь будут продаваться с минимальной торговой надбавкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Вахляева, заведующая аптекой:

Вошли жизненно необходимые препараты, которые более нужны людям и являются экстренной помощью. Войдут и кардиопрепараты, и применяемые при желудочно-кишечных заболеваниях, войдет какая-то группа антибиотиков.

Многие покупатели новость о скидках на лекарства уже оценили. Ведь лучше экономить не на здоровье, а на лечении. Потому покупку, например, профилактических средств даже готовы отложить на пару дней, дабы приобрести препараты уже по сниженным прайсам.

Жители Витебска:

Нашим гражданам будет легче следить за своим здоровьем и дешевле. Это прекрасно.

Конечно, хорошо. Хоть на 10%.

Конечно, немного легче будет нам.

Стоимость лекарств упала за счет снижения торговой надбавки. Удар по ценам последовал после проведенного Облздравом мониторинга аптечных сетей. Коснулось нововведение без исключения всех аптек области – как государственных, так и коммерческих.

Юрий Деркач, начальник Управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Поручено Управлению здравоохранения и Управлению по антимонопольной и ценовой политике обеспечить социальную поддержку населения путем мониторинга цен и обеспечения ценовой доступности лекарственных жизненно важных средств всем слоям населения.

Наболевший вопрос роста цен на лекарства Управление здравоохранения взяло под контроль. Мониторинг ценообразования в аптеках региона продолжится. А перечень медикаментов, реализуемых со скидкой, постепенно будет расширяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.