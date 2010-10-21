В Светлогорске о ВИЧ будут предупреждать на расчётных листках по заработной плате

Светлогорский район продолжает удерживать печальное лидерство в области и республике по количеству ВИЧ-инфицированных жителей. По информации Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии, на 1 октября на Светлогорщине выявлено 2852 случая ВИЧ. В том числе 127 – с начала года.

В самое ближайшее время будет разработана и издана тысячным тиражом памятка о влиянии ВИЧ-СПИДа на здоровье женщины и ребёнка. Чуть меньшим тиражом выйдет памятка по профилактике ВИЧ-инфекции среди граждан старшего возраста и пенсионеров. Трудоспособное население района планируют ежемесячно информировать о коварстве вируса иммунодефицита человека, размещая соответствующую информацию на… расчётных листках по заработной плате.



С 1987 года, когда в Светлогорске поставили диагноз первым носителям ВИЧ-инфекции, на территории района выявлено 2852 случая ВИЧ. С начала года в этом списке появилось 127 новых фамилий. В том числе в сентябре в районе выявлено 28 новых случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 октября 2010 года, в Гомельской области зафиксировано 5866 носителей ВИЧ, в целом по республике 11476 человек живут с этим страшным диагнозом, пишет «Ранак».