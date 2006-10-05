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В столичных поликлиниках началась прививочная кампания против гриппа

05 октября 2006 13:18
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Вакцинацию пока могут пройти только взрослые. Уже закуплено 80 тысяч доз вакцины российского производства. Как и в прежние годы, бесплатно будут делать прививки тем, кто входит в группы риска, а также дети до 14 лет.Их вакцинация начнется в конце октября - начале ноября. Остальные желающие оградить себя от вируса, смогут привиться на платной основе. Такие услуги в столице оказывают все городские поликлиники. По прогнозам медиков, эпидемия гриппа начнется в конце января - начале февраля, поэтому прививочная кампания в Минске будет длиться до конца нынешнего года.
# Здоровье

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