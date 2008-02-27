В столичных дошкольных учреждениях внедрен проект "366 дней здоровья"

Это своего рода цикл мероприятий. Уже в 5-6 лет малыши могут сами приготовить фруктовый салат. А их родители - узнать у специалистов-консультантов обо всех детских проблемах.

От старой доброй физкультуры и обогащенных витаминами продуктов в детских садах и сейчас не отказываются. Просто работа на тему "сохраним здоровье с малых лет" вышла на качественно иной уровень. Каждый из 366-ти дней посвящен определенной теме - будь то выявление самого сильного ребенка или здоровое питание.

Спорту в 111-м детсаду посвящена вся неделя. День у малышей начался с упражнений, развивающих мышцы рук. Полезный труд - тоже неотъемлемая часть воспитания. Пяти- шестилетки сами делают фруктовые салаты. Красиво и питательно.

В 527-м детсаду - день фитнеса. Причем, для самих пятилеток физические упражнения - не самое главное. Важнее - хорошее настроение от занятий. Дискомфорт не способствует здоровью, предупреждает психолог детсада. Поэтому на эти тренинги ходят не только малыши, но и родители. В пользе нового проекта мамы и папы уже убедились.

Повышенное внимание к родителям - то, что отличает новый проект, говорят воспитатели. Теперь ничто не ускользнет от внимания пап и мам. Проект "366 дней здоровья" - общегородской. Как именно его реализовать, каждый детсад выбирает сам. Главное - результат.

