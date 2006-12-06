В столице пройдет акция "Минчане - против рака"

Сегодня на онкологическом учете в столице состоит 37 тысяч человек, причем город печально лидирует в республике по онкологии.

Ежегодно в ходе профосмотров выявляется 27% всех опухолевых заболеваний. В этом году зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев. На первом месте - рак легких и молочной железы. Специалисты хотят, чтобы люди задумались о своем здоровье. Ведь рак на начальной стадии излечивается.



"Мы хотим выявить в первую очередь предопухолдевые заболевания. Злокачественные опухоли редко возникают на "голом" месте просто так, они возникают на фоне предопухолевых заболеваний. И нам бы хотелось их выявить и своевременно санировать - это называется вторичной профилактикой рака", - сказал главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Зигмунд Гедревич.

С этой целью 16 декабря в столице стартует акция "Минчане - против рака". Ведущие онкологи примут всех желающих с 9.00 до 18.00 в городских поликлиниках. Записаться можно предварительно по телефону: 292-41-31.

Главный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Анатолий Шулейко сообщил, что "будет работать лаборатория, где можно будет провести скрининговый анализ крови, будет возможность сделать по показаниям часть необходимых исследований - это УЗИ и рентгеновское исследование".