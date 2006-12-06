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В столице пройдет акция "Минчане - против рака"

06 декабря 2006 12:13
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Сегодня на онкологическом учете в столице состоит 37 тысяч человек, причем город печально лидирует в республике по онкологии.

Ежегодно в ходе профосмотров выявляется 27% всех опухолевых заболеваний. В этом году зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев. На первом месте - рак легких и молочной железы. Специалисты хотят, чтобы люди задумались о своем здоровье. Ведь рак на начальной стадии излечивается.

"Мы хотим выявить в первую очередь предопухолдевые заболевания. Злокачественные опухоли редко возникают на "голом" месте просто так, они возникают на фоне предопухолевых заболеваний. И нам бы хотелось их выявить и своевременно санировать - это называется вторичной профилактикой рака", - сказал  главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Зигмунд Гедревич.
С этой целью 16 декабря в столице стартует акция "Минчане - против рака". Ведущие онкологи  примут всех желающих с 9.00 до 18.00  в городских поликлиниках. Записаться можно предварительно по телефону: 292-41-31.

Главный хирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Анатолий Шулейко сообщил, что "будет работать лаборатория, где можно будет провести скрининговый анализ крови, будет возможность сделать по показаниям часть необходимых исследований - это УЗИ и рентгеновское исследование".

# Здоровье

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