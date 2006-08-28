В столице отмечается снижение уровня инфекционных заболеваний
По словам главного государственного санитарного врача Минска, эпидемическая ситуация в городе остается стабильной во многом благодаря современному уровню оказания медпомощи.
Одним из самых эффективных и наиболее приемлемых способов борьбы с инфекционными заболеваниями остается вакцинация. Медики регистрируют большее число случаев заболевания корью и герпесной инфекцией. Реже встречается сальмонеллез, дизентерия, краснуха, дифтерия, туберкулез и вирусные гепатиты.