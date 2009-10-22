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В школах Беларуси будут созданы специализированные спортивные классы

22 октября 2009 11:53
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Такое нововведение может появиться в национальном законе об образовании.

Проект изменений в этот документ одобрили сенаторы. По словам специалистов Минобразования, такие классы позволят улучшить физическое состояние школьников и регулярно проводить турниры по футболу, гандболу, баскетболу и настольному теннису.

– Чем больше детей будет заниматься физкультурой, учиться в таких классах, тем здоровее будет нация, – считает первый заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Жук. – Что касается механизмов создания этих классов, то решение принимать будут местные органы управления образования, по желанию детей и родителей. И мы считаем, что это очень правильно и за счёт факультативов можно будет организовать дополнительные занятия физкультурой.

Также сенаторы сегодня одобрили поправки в законопроект о возобновляемых источниках энергии. В 12 году до четверти электричества и тепла должно производиться за счет альтернативных видов топлива.

# Здоровье

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