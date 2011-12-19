В Шклове после реконструкции открылась станция скорой медицинской помощи

Новости Беларуси, Шклов. Для райцентра это событие долгожданное, ведь старому зданию было уже более чем полвека.

Скорая помощь в Шкловском районе стала еще мобильнее. После реконструкции изменился не только внешний и внутренний облик здания, но и его начинка. В диспетчерской появилось навигационное оборудование и компьютеры. Теперь не нужно будет тратить время на выяснение, какая из машин скорой помощи находится ближе всего к пациенту. Достаточно будет взглянуть на электронную карту, где отображается местоположение каждой машины.

Юрий Голенков, старший фельдшер Шкловской станции скорой медицинской помощи:

Сейчас диспетчеру поступает вызов из деревни Ржавцы. Он видит, что ближайшая машина, которую он может задействовать, находится в городе. Поэтому фельдшер через 1-2 минуты позвонит, что он свободен. И мы отправим машину, которая находится в трех км.

Район обслуживания населения здесь большой. Иногда бывает сразу несколько вызовов в самые отдаленные точки. Новая спутниковая система помогает в режиме онлайн скоординировать действия бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Карака, главный врач Шкловской районной больницы:

Все бригады будут укомплектованы 2 фельдшерскими бригадами. Это даст улучшения оказанию помощи на дому.

Лидия Лукъяновна в скорой помощи отработала не один десяток лет. Была и фельдшером и диспетчером. Вспоминает, что в те годы о таких удобствах для медперсонала, которые создают сегодня, даже и не мечтали.

Лидия Радькова:

В то время, в 60-е, 70-е, не было ни рации, ни мобильника, ничего не было. Фельдшер один должен был справляться.

Галина Сомова:

Сейчас не скорая, а сказка. Тепло, уютно.

Скорая помощь – это зеркало больницы. От того, какая скорая помощь, ценят и работу больницы.

Уже к концу этого года в Шкловской райбольнице будет еще одно новоселье. Заканчивается ремонт родильного и хирургического отделений. Их тоже оснастят самым современным оборудованием. На лечение сюда смогут приезжать даже из соседних районов. А сама больница преобразуется в современный медицинский межрайонный центр.