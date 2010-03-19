В Республиканском центре трансплантации органов и тканей проведена первая операция

Пересажена печень сорокадвухлетнему мужчине, для которого это стало единственным шансом выжить.

В новое здание и современные палаты из 9-ой больницы уже переводятся и другие пациенты. К переезду сюда готовятся нефрологи и кардиохирурги. Открытие центра даст хороший толчок развитию отечественной трансплантологии.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», заместитель главного врача 9-й клинической больницы Минска:

С открытием этого центра мы получаем уникальную возможность не только выполнять операции нашим гражданам, но и зарабатывать. Потому что операционные и отделения, которые мы открываем, они европейского уровня. И при соответствующем отношении, соответствующей работе, мы сможем привлекать сюда валютные средства, которые так необходимы нашей стране на сегодняшний день.