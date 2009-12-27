В поликлиниках Беларуси с 2010 года появятся помощники врача

Введение должности помощника врача позволит рационально распределить нагрузку участкового терапевта, а также возложить на него часть функций, которые ранее выполнялись непосредственно врачом.

Только в Минске потребность в таких специалистах составляет около 1 тыс. 500 человек, сообщает БЕЛТА.

Круг обязанностей помощника врача довольно широк. Он сможет вести прием, назначать лечение, оказывать медицинскую помощь, обслуживать хронических больных, осуществлять патронаж на дому, а также организовывать профилактическую работу.

Однако, отметила заместитель начальника управления организации медицинской помощи, начальник отдела первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Людмила Жилевич, пока рано говорить о том, что подобный специалист появится в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении республики. На данный момент существует еще ряд нерешенных организационных вопросов, но со временем помощник врача займет свое место в каждой поликлинике республики.