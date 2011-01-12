В очередь на лечение и операции на сердце в Беларуси записываются россияне, украинцы и граждане других стран СНГ

Белорусские хирурги готовятся впервые пересадить комплекс сердце-легкое. В последние годы белорусская кардиология совершила решительный рывок вперед. При этом высокие технологии внедряются не только в Республиканских центрах, но и в региональных клиниках.

Галина Петровна только пару дней после операции. Ей поставили кардиостимулятор. И если раньше за помощью пришлось бы ехать в Минск, сегодня и сама операция, и дальнейшее лечение – на месте.

Галина Мойсеюк, пациентка:

Я оцениваю это только с положительной стороны. Проехать несколько раз в Брест, или несколько раз в Минск – это две большие разницы.

Многие сложные операции стали доступны пациентам уже не только в республиканских, столичных, но и региональных клиниках. Активно внедряются новинки. И сегодня, говорят врачи, консилиум все чаще собирается, чтобы выбрать технологию, по которой выгоднее лечить пациента, а не клинику, куда его отправить.

Игорь Сабалевкий, исполняющий обязанности заведующего отделением кардиохирургии Брестской областной больницы:

У нас, на базе Брестской областной больницы, выполняется кардиография в полном объеме. А некоторые более серьезные вмешательства выполняют в Минске.

Наталья Митьковская, заведующая кафедрой внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Как доктор, консультирующий четыре клиники Минска, могу сказать, что шансов у наших пациентов получить помощь на самом высоком уровне становится все больше и больше.

И даже зарубежные коллеги все чаще приезжают к нам не просто консультировать, как это было раньше, а обмениваться опытом.

Медицинская помощь должна быть оперативной, качественной и доступной независимо от того, живет человек в городе или в деревне. Такую задачу поставил глава государства на IV Всебелорусском народном собрании.

В ближайшие два года Беларусь завершит оснащение всех лечебных учреждений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И теперь задача не только внедрять все самое передовое, но и расширять экспорт услуг.

В Республиканском центре «Кардиология» пациенты-иностранцы – не редкость. В очередь на лечение и операции уже записываются россияне, украинцы, а также граждане других стран СНГ.

Вячеслав Янушко, заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Цены, которые мы выставляем за эти услуги, значительно ниже тех, которые выставлены в странах, в которых они находятся. Это во-первых. Во-вторых, отношение к людям, которые приезжают из-за рубежа, у нас несколько другое. Для них мы создаем сервис услуг, начиная с того, что они практически в очереди не стоят.

Буквально сегодня приехал россиянин на операцию после ишемической болезни сердца.

В момент приезда нашей съемочной группы в центре шла очередная пересадка сердца. Это уже 35 операция. Сложнейшую технологию на поток хирурги поставили менее чем за два года. И уже готовятся к трансплантации комплекса «сердце-легкое».