В Новополоцке пассажирам общественного транспорта читают антиалкогольные лекции

С антиалкогольных лекций начинается утро новополоцких пассажиров общественного транспорта. Маршруты трезвости теперь курсируют в городе в часы пик. Информацию о вреде алкоголя, как оказалось, горожане воспринимают без насмешки.

Оказалось, большинство горожан в вопросе «пить или не пить?» солидарны. Власти, изучив проблему изнутри, пошли нетрадиционным путем. Главная задача — помочь найти себя тем, кто в этом нуждается.

Наталья Кочанова, председатель Новополоцкого горисполкома:

Этой проблемой надо заниматься, не борясь с ней, а принимая такие, иногда неординарные решения, которые помогли бы этим людям понять, что они не изгои в обществе. Их нельзя отталкивать Им надо помогать.

Дни трезвости в Новополоцке всё чаще начинаются с трезвого утра. Алкоголь здесь не продают с 8 до 11 часов. Теперь, «постоянных клиентов» виноводочного отдела, говорят в магазине, стало гораздо меньше.

Евгения Лесниченко, заведующая магазином:

Приходят они — рядом школа, детки наши идут все это видят, как в 8 утра уже нетрезвые. На данный момент это намного улучшилось, после того как сделали «Утро трезвости».

Юрий Пенязь, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Новополоцкого ГУВД:

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снижается. Не такими большими темпами, как нам хотелось бы, но динамика прослеживается. И мы ее будем поддерживать.

Антиалкогольная реклама транслируется даже на светодиодном экране в самом центре города. Промежуточные результаты борьбы с пьянством планируют подвести через 2.5 года. Тем временем местные власти уже взялись и за курильщиков. Антиникотиновая программа в разработке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».