В новой детской поликлинике Первомайского района есть даже спелеокомната

От высокогорного до микроклимата соляных пещер. Здесь один вдох как сто шагов к здоровью. Бронхиты, астмы, аллергии, дистании, гипертензии — в спелеокомнате диагнозы тают с каждой секундой.

Ирина Романенко, главный врач УЗ « 19-я городская детская поликлиника»:

Наша поликлиника подросла, как видите, на один этаж, выполнена тепловая модернизация, проведено переоснащение современной медицинской техникой, стали большими просторные кабинеты педиатров и специалистов, что комфортно и удобно.

То, что это здание не новое, а отреставрированное, выдаст разве что паспорт объекта. 19-я детская поликлиника стала на два года старше и на десятки лет моложе.

Мечту пациента - многофункциональную гидромассажную ванну - подарили отделению реабилитации. Вместо старого диагностического оборудования в кабинетах — современные аппараты УЗИ. Вместо списанных приборов на рабочих местах лор -врача и офтальмолога - компактная техника в системе «всё включено». А вот этот уголок спелео-рая в других поликлиниках даже не пытайтесь отыскать.

Ирина Романенко, главный врач УЗ « 19-я городская детская поликлиника»:

Вот это сочетание в дыхании солевого аэрозоля с фотохромотическим эффектом (разноцветным цветом) и специально подобранная музыка оказывают положительный психоэмоциональный и релаксирующий эффекты.

Здесь барьеры не строили, а разрушали. Рядом с лестницей — автоматический подъёмник для инвалидной коляски. Чтобы между всеми пациентами поставить знак «равно».

А вот это, как уже привыкли называть медики, — «печень поликлиники». В кабинете обеззараживания - уникальное оборудование по дезинфекции, очистке и стерилизации инструментов. Вместо ручной работы — автосистема.

Татьяна Голиадзе, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «12-я стоматологическая поликлиника»:

Она дала нам возможность отказаться от использования химических дезинфектантов в непосредственном контакте с сотрудником. Что приводило к очень сильной аллергизации организма. В этой машине дезинфекция и чистка проводится не химическим способом, а термическим.

30 новых стоматологических установок, локальная сеть передачи данных, последние новинки диагностики, протезирования и даже перспектива изготовления безметалловой керамики — всё, что нужно для здоровой улыбки и всё, что нужно, чтобы медицинский туризм стал реальностью для столичных клиник.

Николай Ладутько, председатель Мингориспокома:

Это комплексная услуга, которая включает в себя и характеристики по транспортированию сюда человека, то есть это и авиатранспорт, и ж/д транспорт, и морской транспорт. Поэтому это всё в комплексе, это услуги по размещению человека в клинике, но с таким комфортом, как будто в гостинице. Я уверен в том, что мы эту поставленную задачу реализуем на практике.