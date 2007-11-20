В Научно-практическом центре "Кардиология" появилось новое оборудование

Уникальная техника позволяет исправлять тяжелые нарушения сердечного ритма.

Новый передвижной ангиограф и электрофизиологическая система. Эта техника позволяет исправлять тяжелые нарушения сердечного ритма. Пока ничего подобного в других белорусских клиниках нет. Закупать начнут только в следующем году.

Установка значительно упрощает работу. Рентгеновское изображение передается на специальный экран. Да и сами операции теперь ведутся быстрее. Передвижной ангиограф позволяет исправлять сложные нарушения сердечного ритма.

Еще один помощник кардиохирурга - электрофизиологическая система. С помощью нее удается более точно найти причину нарушений сердечного ритма. А еще снижается рентгеновская нагрузка и на пациента, и на врача.

Благодаря новой технике удается спасти тех пациентов, которым уже не помогают лекарства. В РНПЦ "Кардиология" оперировали даже столетних больных.