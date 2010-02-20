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В наркологические отделения Беларуси поступают подростки, для которых привычное дело пить по 3-3,5 литра пива день

20 февраля 2010 11:57
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Хотя для человека ежедневная норма всего 1,5-2 литра любой жидкости. Пиво относится к алкогольным напиткам. По содержанию этилового спирта его пол-литровая бутылка крепостью 5% алкоголя эквивалентна 50 граммам водки, 9% - 100 граммам. Чем выше крепость напитка, тем агрессивнее ведут себя содержащиеся в нем токсические вещества.

Следует помнить, что даже при однократном употреблении пиво вызывает опьянение, а при регулярном - формируется зависимость. Особенно быстро она формируется у подростков, для этого достаточно употреблять пиво 3-4 раза в месяц в течение 1,5-2 лет. Алкоголизм у молодежи формируется в 3-4 раза быстрее, чем у взрослых, и имеет более злокачественное течение, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
# Здоровье

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