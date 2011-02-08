В мясной продукции Исландии обнаружен диоксин

На данный момент специально созданные комиссии проверяют соседние животноводческие предприятия. Если опасения экспертов подтвердятся, то это грозит стране колоссальными убытками.
В Германии из-за «диоксинового скандала» в начале года прекратили работу около пять тысяч ферм. А многие страны ограничили или запретили поставки немецкого мяса и яиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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