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В мясной продукции Исландии обнаружен диоксин

08 февраля 2011 12:13
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Тревогу забили на западе страны. Ферма, в продукции которой зафиксировано значительное превышение диоксина, уже закрыта.

На данный момент специально созданные комиссии проверяют соседние животноводческие предприятия. Если опасения экспертов подтвердятся, то это грозит стране колоссальными убытками.

В Германии из-за «диоксинового скандала» в начале года прекратили работу около пять тысяч ферм. А многие страны ограничили или запретили поставки немецкого мяса и яиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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# Здоровье

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