В Москве резко выросла заболеваемость желтухой

Столичные медики зафиксировали резкий рост заболеваемости гепатитом А в городе, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в первом квартале 2010 года у москвичей было зарегистрировано 757 случаев острого вирусного гепатита А, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в 2009 году инфекцией заразились 203 жителя столицы.

Более чем двукратно по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость гепатитом А среди детей и подростков. Согласно информации Роспотребнадзора, в 2010 году инфекция была зафиксирована у 64 москвичей в возрасте до 17 лет, тогда как за первый квартал 2009 года заразились лишь 27 детей.

Нетипичный для зимнего периода рост заболеваемости вирусным гепатитом А был зафиксирован в Москве в январе 2010 года. По информации Роспотребнадзора, за период с 1 по 13 января гепатитом А заразились 148 жителей столицы, 141 из которых был госпитализирован.

