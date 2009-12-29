В московской шаурме норма вредных компонентов превышена в две с половиной тысячи раз

Шокирующие данные привела начальник Испытательного центра продуктов питания и продовольственного сырья «Ростест-Москва» Ирина Васильева.

Ирина Васильева:

По данным исследования, 90 % шаурмы, которую продают в палатках, не соответствует санитарным нормам. По микробиологическим показателям норма вредных компонентов превышена в 2,6 тыс.раз. К тому же, в ходе испытаний была обнаружена кишечная палочка.

Она добавила, что продавцы шаурмы работают без перчаток и с грязным инвентарем, передает РИА Новости.

Директор Регионального органа по сертификации и тестированию (ЗАО «Ростест») Алексей Медников:

Торговцы шаурмой нередко моют руки, промывают продукты водой, которая используется три-четыре раза. Данные исследования проводились в декабре, когда температура воздуха была около — 20 градусов. А теперь давайте представим, что происходит летом, когда на улице + 30 градусов. Любое превышение в 2,6 тыс. раз покажется в этом случае нам сказкой.