В молоко добавляют соду, чтобы не скисало, а в мясо - фосфаты

Какие нарушения выявляют сотрудники независимых лабораторий, исследуя молочную и мясную продукцию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Сдержание как в отечественных, так и импортных продуктах питания антибиотиков, солей тяжелых металлов и радиации в последнее время нормы не превышает. В пользе молочных продуктов не сомневался никто и никогда. Иногда производители, чей продукт подолгу залеживается на прилавках магазинов, добавляют в молоко соду, которая замедляет процесс скисания. Иногда превышаются нормы содержания антибиотиков, но с 1 января 2011 года этому вопросу будет уделяться особое внимание. Еще нерадивый производитель в целях экономии разбавляет жирное молоко мене жирным или водой, а чтобы потребитель не почувствовал обман, в молоко добавляют консерванты, но такие случаи единичные.

Пельмени сытны и вкусны, но полезны ли? Мясо и тесто далеко не всё, что вы находите в пачке с полуфабрикатами — усилители вкуса, ароматизаторы, загустители, соя, количество белков, жиров и соли не всегда соответствуют норме госстандарта.

Процент содержания мяса периодически отклоняется от принятых стандартов, а вот фосфата некоторые производители в этом деле не жалеют, эта пищевая добавка и придает мясной продукции товарный вид. Из-за фосфата белки набухают, влаги в них удерживается больше, объем и вес продукта увеличивается, а его пищевая ценность падает, драгоценного белка в мясе становится меньше, а воды больше. В результате мы недополучаем аминокислоты и прочие компоненты, содержащихся в этих натуральных продуктах. А вместо этого получаем приличные дозы глютамата.