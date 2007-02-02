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В Могилёвской областной больнице открылась молельная комната

02 февраля 2007 14:47
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Палата, где раньше был профилактический кабинет, превратилась в место для молитв. Священники будут сюда наведываться по воскресеньям и в церковные праздники. В остальные дни молельная комната тоже будет открыта для всего православного люда. Все верующие пациенты восприняли событие с радостью. Теперь в святые праздники они могут, не выходя из больницы, попасть на полноценную церковную службу. Кстати, одним лишь созданием молельной комнаты, взаимодействие церковнослужителей и медиков не ограничилось. За пациентами некоторых отделений областной больницы ухаживают простые прихожанки женского монастыря.
# Здоровье

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