В Минздраве опровергают информацию о дефиците донорской крови в республике

В Беларуси заготовка "жизненно ценной жидкости" отвечает всем европейским стандартам - на тысячу человек - 40 доноров. Больше 18 миллилитров заготовленной крови - на одного белоруса.

Сенсация о малокровии в Беларуси оказалась не более, чем "журналистской уткой". В погоне за жареными фактами некоторые СМИ вынесли в заголовки информацию о том, что в Беларуси дефицит донорской крови.

Следуя новым правилам Минздрава - сданная кровь хранится в морозильных камерах на карантине 3-4 месяца. За это время донор повторно проходит в центре гематологии и трансфузиологии медосмотр и, если никаких инфекций у него не обнаружено, то донорская кровь годна для переливания. В Беларуси заготовка "жизненно ценной жидкости" отвечает всем европейским стандартам - на тысячу человек - 40 доноров. Больше 18 миллилитров заготовленной крови - на одного белоруса.

Сегодня доноров, прежде чем допустить к сдаче крови, проверяют по картотеке. В нее собраны данные о всех пациентах, болевших гепатитом, сифилисом, зараженных ВИЧ/СПИД. Если имя донора промелькнет в этой базе данных, кровь у него не возьмут.

Многократная проверка донора и его крови - гарантия снизить риск заболевания опасными инфекциями практически на 100%.

