В минском районе «Лошица» открылась а-ля швейцарская поликлиника

В Лошице открылась многопрофильная здравница — 37-я поликлиника. В Лошице она пока единственная , но уже неповторимая — 70 врачей и 850 посещений в смену.

С тех пор как в новых стенах 37-й поликлиники прописались последние новинки медицинского стоматологического оборудования, пациенты стали улыбаться на все «32». Каждые сутки в кабинетах стоматологического отделения — до 100 человек, а в коридорах — единицы. И все потому, что в таких условиях работать медленно и некачественно просто невозможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Списывать возраст минчан здесь помогают компактные установки. На каждом рабочем месте — ультразвуковой скеллер, наконечники с фиброоптикой, компьютер и даже оборудованный уголок для правой руки стоматолога — ассистента.

Виолетта Казакевич, врач- стоматолог 37-й городской поликлиники:

Мы стараемся, чтобы нам пациенты говорили « спасибо!» А что касается установки, то, во-первых, достаточно эргономичное кресло — оно легко раскладывается, складывается, быстро меняется высота. То есть я могу подстроить пациента под ту позицию, которая мне необходима.

Ирина Шидловская, заведующая стоматологическим отделением 37-й городской поликлиники:

Конечно, рабочее место врача изменилось. Стоматологические установки белорусского производства отвечают всем современным требованиям. Доктор в любой момент может воспользоваться информацией, которая есть в базе данных, при возникающих сложных, спорных моментах.



Взять талончик к специалистам в этой поликлинике — не только не проблема, но и настоящая удача. В хирургическом отделении работают редкие профи.

Виктор Аврамов, заведующий хирургическим отделением 37-й городской поликлиники:

Наша операционная предназначена для проведения плановых операций в поликлинических условиях — малоинвазивных операций, которые не занимают много времени в своем проведении. По времени и в общем мы выигрываем, ведь больные не ложатся на госпитальную койку. Операционный стол хороший. Я бы сказал, как в настоящих клиниках, освещение, лампа тоже достаточно хорошее.

Вот так — поликлиника, она же больница. Мини-операционная работает по принципу трех «нет»: нет — устаревшим методикам, нет — госпитализации и нет — лишним дням пребывания на больничном листе. После консультации онколога здесь справляются не только с легкими диагнозами, но и с различными формами доброкачественных опухолей. Проводятся операции как под местной анестезией, так и под общим наркозом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Всего 5-6 процедур — и боль как рукой снимает. А после того как в штате 37-й поликлиники появился «экстрасенс» (хитрое устройство последнего поколения), жалобы пациентов стали исчезать, как после магических сеансов.

Алла Валох, старшая медсестра физиотерапевтического 37-й городской поликлиники:

Оборудование у нас очень хорошее, все новое. Доставлено все в большом количестве. Процедуры у нас производятся, пациенты наши очень довольны.

Леонид Богданов, главный врач 37-й городской поликлиники:

Может быть, слово «похвастаться» — громко сказано, но с вводом в строй поликлиники проблем решено много. В том числе, оказание хирургической помощи в полном объеме, стоматологической в полном объеме для детского населения. По рентгенографии все вопросы закрыты — это касается и взрослых, и детей. По женской консультации тоже: сейчас не надо ездить в женскую консультацию 11-й поликлиники — женщины могут получить всю медицинскую помощь в полном объеме в нашей поликлинике.

Игорь Григорьев, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Самый показательный фактор, демонстрирующий разницу клиники до реконструкции и после — круглосуточная доступность к такому уникальному методу диагностики, как компьютерная томография.

После того как здание больницы скорой помощи зажило новой жизнью, вопрос жизни людей стал менее острым. Ведь там, где раньше все могли решить часы, теперь решают секунды. К примеру, самые хитрые патологии этот томограф диагностирует круглосуточно (см. видео к сюжету — прим. ред.).

Андрей Багель, врач-нейрохирург городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Приезжали к нам медики из Швейцарии, сказали, что у нас по сравнению даже со Швейцарией выглядят гораздо лучше Здесь созданы операционные евро-класса, позволяющие проводить высокотехнологические операции, оказывать медицинскую помощь совершенно нового качественного уровня.К каждому больному подключена вся необходимая аппаратура для контроля за его жизнью, за жизненно важными показателями — органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.

Александр Карпук, заведующий отделением хирургической реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Мы достаточно хорошо оснащены как дыхательной аппаратурой, так и следящей аппаратурой. Все это после ремонта у нас появилось новое. Стало легче работать и появилось больше возможностей для спасения жизни людей. К тому же, у нас стало лучше и по помещениям: появилось больше палат интенсивной терапии, они стали более просторными, они лучше стали оснащены медицинской техникой.

У этих пациентов нет простых диагнозов. Но в обновленных отделениях непростые пути их лечения не стали для врачей больным местом. К примеру, флюидизирующие кровати — настоящая находка для обожженных больных.

Дмитрий Мазолевский, камбустиолог-хирург ожогового отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Эти системы снижают давление веса тела человека на его кожу, когда он находится в кровати, поэтому кожа или раны не сдавливаются, кровоснабжение нормальное, в результате раны не нагнаиваются, заживают.

Павел Богович, заведующий отделением реанимации интенсивной терапии больных с острой почечной недостаточностью:

Получили белорусский аппарат, из Института физики имени Степанова — это аппарат ультрафиолетового облучения крови. У пациентки с пневмонией с его помощью мы стимулируем иммунитет облучением крови — это называется фотомодификацией крови. Надеемся, что это ей поможет, учитывая, что она на аппаратном дыхании, получает солидные антибиотики, но все равно резервов у нее мало. Это как дополнительная стимуляция иммунитета.

Вот новенькая машинка, сделанная тоже белорусами, называется «ВИАН-3-турбо». Это разработка Макарова и профессора Кануса.

Игорь Григорьев, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Мы находимся в уникальной химико-токсикологической лаборатории. Почему она уникальна? Потому что она используется в лечебных учреждениях при оказании медицинской помощи пациентам с острыми отравлениями, и успех лечения в первую очередь зависит от определения характера яда. Эта лаборатория может определить более 200 различных ядовитых веществ. Мы имеем возможность использовать дорогостоящее современное оборудование для спасения жизни людей и имеем самую низкую летальность от острых отравлений в Европейском регионе.



Но здесь столичные медики не ставят точку. К примеру, это — силуэт помолодевшего здания старейшей 2-й клиники (см. видео к сюжету — прим. ред.). Пятиэтажный корпус почти готов. Дело — за мастерами отделки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».