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В минском микрорайоне Каменная горка-2 появится своя детская поликлиника

06 января 2012 18:17
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Пока на этом месте стоят лишь строительные краны. Но уже через год свои двери здесь откроет медицинское учреждение. Только в одну смену посещать его смогут 480 человек.

В соответствии с проектом, здание поликлиники будет 7-этажным.

Сергей Малышко, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:
В его структуру будет входить регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, три педиатрических отделения, кабинеты узких специалистов.

Кроме этого, для маленьких жителей микрорайона в поликлинике построят несколько бассейнов и буфет.

# Здоровье

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