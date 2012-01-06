В минском микрорайоне Каменная горка-2 появится своя детская поликлиника

Пока на этом месте стоят лишь строительные краны. Но уже через год свои двери здесь откроет медицинское учреждение. Только в одну смену посещать его смогут 480 человек.

В соответствии с проектом, здание поликлиники будет 7-этажным.

Сергей Малышко, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:

В его структуру будет входить регистратура, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, три педиатрических отделения, кабинеты узких специалистов.

Кроме этого, для маленьких жителей микрорайона в поликлинике построят несколько бассейнов и буфет.