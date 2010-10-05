В Минской области 120 деревень, в окрестностях которых растут радиоактивные грибы

В Беларуси существует перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Документ обновлен 1 февраля 2010 года.

Виктор Дашкевич, заведующий сектором информационной работы Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС:

В зонах с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки на километр квадратный (а под эту категорию попадает большинство загрязненных территорий Минской области) специальные знаки не ставятся. Всю информацию о том, где не рекомендуется собирать грибы, можно получить в ближайшем сельсовете или лесничестве. Можете попросить карту. А знаки, повторюсь, устанавливаются только в зонах отселения и отчуждения. Ни один из районов Минской области не относится к наиболее пострадавшим территориям. Если у вас опасения, есть три способа проверить грибы на радиацию. Первый – взять в лесничестве карту радиационных загрязнений. Второй – отнести собранные грибы в ближайший центр радиационного контроля. И третий – сдать на экспертизу в лабораторию на рынке.

Особо бдительными следует быть грибникам в Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Крупском, Логойском, Молодечненском, Слуцком, Солигорском и Столбцовском районах, пишет газета «Рэспубліка».