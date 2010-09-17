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В Минске завершилась реконструкция и модернизация поликлиники № 21

17 сентября 2010 10:26
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В рамках программы модернизации здравницы были закуплены аппараты УЗИ-диагностики, прибор для выявления рака предстательной железы, а также новинка офтальмологии — система бесконтактного измерения глазного давления. Обновлению подвергся рентген-кабинет и кардиологический центр с системой быстрого тестирования сердца.Как заявила заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации данного медицинского заведения Татьяна Чернухина, в ближайшее время после централизованного тендера будут куплены бальнеологические ванны.
# Здоровье

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