В Минске завершилась реконструкция и модернизация поликлиники № 21

В рамках программы модернизации здравницы были закуплены аппараты УЗИ-диагностики, прибор для выявления рака предстательной железы, а также новинка офтальмологии — система бесконтактного измерения глазного давления. Обновлению подвергся рентген-кабинет и кардиологический центр с системой быстрого тестирования сердца.Как заявила заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации данного медицинского заведения Татьяна Чернухина, в ближайшее время после централизованного тендера будут куплены бальнеологические ванны.