В Минске за последнюю неделю обращений к медикам стало больше на 15%

Пика заболеваемости ожидают только в начале февраля.

В основном вирус атакует детей. По словам специалистов, на этот раз ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом будет протекать спокойнее, чем в прошлом году. Помогла вакцинация. В столице прививки сделало рекордное количество минчан — практически каждый четвертый, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Шило, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Достаточно стабильная ситуация по заболеваемости. Все мероприятия, которые необходимо проводить в этот период, проводятся во всех учреждениях здравоохранения. Есть большой запас медикаментов, всего необходимого оборудования. Кроме того, мы работаем и с населением по поведению в данный период — те рекомендации, которые дают врачи, должны выполняться.