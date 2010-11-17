В Минске увеличивается количество школьников с функциональными отклонениями и патологиями

Увеличивается количество детей с функциональными отклонениями, нарушениями зрения, заметен рост числа гастроэнтерологических, аллергических, эндокринных и нервно-психических патологий.

Различные хронические заболевания сегодня диагностируются в среднем у 40-45 процентов учащихся. Численность полностью здоровых ребят в школьном коллективе в среднем не превышает 15 процентов и снижается в старших классах.

Главный педиатр Минска Оксана Некрасова назвала одну из причин нынешней ситуации — состояние здоровья родителей, из-за которого большинство новорожденных имеют различные функциональные отклонения. В 20 процентах случаев их устраняют в первые годы жизни. Однако затем на детей начинают отрицательно влиять другие факторы, в том числе раннее поступление в дошкольные учреждения, пишет www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

По словам Оксаны Некрасовой, результаты профосмотров за 2009-2010 годы показали у 75 процентов первоклассников отклонения от нормы. Речь идет о снижении остроты зрения, дефектах речи, нарушении осанки.