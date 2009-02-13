В Минске успешно проведена первая в истории отечественного здравоохранения операция по трансплантации сердца

Жизненно важный орган пересажен 36-летней женщине, страдавшей тяжелым заболеванием.

Сейчас она находится в реанимации. Пациентку прооперировали в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» ведущие белорусские кардиохирурги и анестезиологи. Всего в пересадке сердца участвовало около 20 специалистов. Такие операции считаются высшим пилотажем мировой хирургии. Теперь белорусские трансплантологи намерены закрепить полученный опыт и начать комплексные пересадки, в частности, сердца и легкого.

Коллективу Республиканского научно-практического центра "Кардиология" направил поздравление Президент Александр Лукашенко. "Мы гордимся тем, что белорусская трансплантология развивается поистине революционными темпами, каждый год осваивает уникальные операции по пересадке органов и тканей, возвращая многим людям радость, веру и надежду. Выполненная вами трансплантация сердца - настоящий научный и трудовой подвиг, выдающийся прорыв в отечественном здравоохранении, свидетельствующий о мировом уровне его развития", - говорится в поздравлении главы государства.

