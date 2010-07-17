Прямой эфир

В Минске участились случаи инфекционных кишечных заболеваний

17 июля 2010 13:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии связывают это с жаркой погодой.

В условиях высоких температур требования к хранению и реализации скоропортящихся продуктов должны быть ужесточены. В частности, это касается фруктов, которые продаются с лотков на улице.

Светлана Кретова, заведующая эпидемиологическим центром Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Июль — жаркое время года. Это риск заболеть острыми кишечными инфекциями. Объясняется это тем, что возбудитель в природе при высокой температуре приспосабливается и имеет возможность размножаться. А наше население не всегда себя бережет, не всегда соблюдает правила личной гигиены.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
10 июля 2010 17:56

Аномальная жара вызвала резкое ухудшение самочувствия людей

06 июля 2010 14:50

Второй тур кампании «Минчане против рака» прошел в столице

01 июля 2010 12:47

Минские ветераны стали жертвами лжемедика