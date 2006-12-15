В Минске состоялась встреча представителей российских и белорусских профсоюзов здравоохранения

Специалисты обменялись опытом по защите социально-экономических прав медработников. Между организациями двух стран действует договор о сотрудничестве. Некоторые итоги его реализации обсуждены во время посещения детской клинической больницы.

2-ая детская клиническая больница — одно из лучших в Беларуси учреждений здравоохранения. Медики здесь заинтересованы хорошо работать. Они заботятся о пациентах, а о них печется профсоюзная организация больницы. За хорошую работу врачи и медсестры получают премии, дипломы и грамоты. Наиболее отличившихся поощряют турпоездками. А к Новому году все без исключения получают подарки: сладости и другие продукты. Для российской делегации - это пример того, как можно организовать работу профсоюзной ячейки. Гости признались, что и в целом наша система здравоохранения является образцом для подражания.

Гарантия защиты социально экономических прав работников здравоохранения и России, и Беларуси заложена в договоре между профсоюзами двух стран. Он был подписан полгода назад. Сегодня организации выступают за укрепление сотрудничества.

Еще одна встреча намечена на следующий год в Краснодарском крае. Там соберутся молодые лидеры профсоюзного актива. Они обменяются информацией о работе молодежных советов и примут участие в Ежегодном слете молодежи Краснодарского края.