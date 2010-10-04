В Минске разрабатывают химический препарат для уничтожения борщевика

В Минске на первом месте по распространению этого растения – Октябрьский район, Ленинский и Заводской. Городская власть намерены за два года истребить борщевик.

Все лето сотрудники Минскзеленстроя активно боролись с борщевиком – и вручную, и при помощи техники. Но этого оказалось недостаточно. Теперь коммунальники решили с умом подойти к делу, обратившись к белорусским ученым разработать химический препарат.



Если на участке весной появилось два-три растения, то можно с уверенностью сказать, что на следующий год их будет в десятки раз больше. Справиться с этим токсичным растением сложно, но важно. Ведь у людей оно вызывает сильную головную боль и ожоги.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Без химии мы не справимся. Сейчас идет работа в этом отношении, чтобы внедрить химию. Здесь не одна проблема Минска. Это проблема всей страны. Если даже мы в Миснке уничтожим борщевик, то по течению реки может принести семена из Гомеля.

Борщевик в Беларусь завезли в середине 50 годов XX века. Как растение для производства корма для животных. Для силоса борщевик оказался непригодным. Одичав, он расселился по всей республике. Больше всего борщевика в Витебской, Гродненской и Минской областях. Локализация зон самосева и уничтожение растений до появления семян – пока единственные меры борьбы с борщевиком. Хотя к концу года белорусские ученые готовы будут предложить своё изобретение. Препарат-истребитель успешно проявил себя на опытных площадках, сейчас проходит тесты на вредность. Ведь к «городскому» химикату предъявляют еще и «здоровые» требования.

Елена Якимович, заместитель директора Института защиты растений НАН Беларуси:

Это препарат системного действия. Он проникает в растение борщевика как через лист, так и через корневую систему. Более высокая эффективностьдостигается, если высота растения менее 30 сантиметров.

Полностью отказаться от технической поддержки и перейти на химическую атаку, ученые не советуют. Ведь здесь, как и в любом другом деле, все способы хороши.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ