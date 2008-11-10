В Минске проходит вакцинация населения от гриппа

Эта кампания должна завершиться к первому декабря. Уже привито около 70% из так называемых "критических" групп взрослых и детей. В этом году особый упор в иммунизации за счёт предприятий. Прививки на рабочих местах сделали около шести тысяч человек. Как ожидают медики, пик эпидемии гриппа придётся на январь и февраль. По предварительным прогнозам, предстоящей зимой это заболевание в Беларусь принесут штаммы уже известных вирусов. А волна заболеваемости будет носить умеренный характер.