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В Минске проходит вакцинация населения от гриппа

10 ноября 2008 11:43
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Эта кампания должна завершиться к первому декабря. Уже привито около 70% из так называемых "критических" групп взрослых и детей. В этом году особый упор в иммунизации за счёт предприятий. Прививки на рабочих местах сделали около шести тысяч человек. Как ожидают медики, пик эпидемии гриппа придётся на январь и февраль. По предварительным прогнозам, предстоящей зимой это заболевание в Беларусь принесут штаммы уже известных вирусов. А волна заболеваемости будет носить умеренный характер.
# Здоровье

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