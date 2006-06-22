В Минске проходит седьмой съезд фотобиологов и биофизиков

Как функционируют биологические системы, что определяет их развитие, способен ли человек расшифровать генный код и что сулит это цивилизации? Эти вопросы обсуждают ученые в Национальной академии наук на съезде фотобиологов и биофизиков.

В форуме принимают участие около двухсот ученых из Беларуси, России, Польши, Украины, Франции, Великобритании, Италии. В нашей стране мощная школа биофизиков, и сотрудничество в сфере изучения физических механизмов живой материи традиционно и стабильно. Съезд интересен как смотр сил.



Биология в последние годы стремительно развивается на основе новых подходов. Это не дань моде, а насущное требование времени. Человечество интересуют вопросы лечения раковых заболеваний, потенциал генной инженерии и возможность повлиять на старение клетки. Заместитель директора по научной работе института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Екатерина Ивановна утверждает, что белорусские биофизики и фотобиологи стараются придерживаться мирового уровня исследований. А проводимый съезд, и международная научная конференция в его рамках, на обсуждение которых вынесены основы функционирования биосистем, - это сверка позиций и общение с единомышленниками.

Центральным событием съезда 23 июня станет <круглый стол>, посвященный тенденциям развития современной биофизики.