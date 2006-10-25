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В Минске появится медицинская служба МЧС

25 октября 2006 11:00
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В конце этого года в Минске медицинская служба МЧС, которая будет нести дежурство круглосуточно.

В составе бригады два врача, которые смогут оказать квалифицированную помощь пострадавшим еще до приезда "скорой помощи". Выезжать такие бригады  будут вместе с автомобилями быстрого реагирования МЧС в том случае, если есть пострадавшие. Отметим, что все спасатели прошли специальную подготовку, но экстренную помощь окажет именно медслужба МЧС.

Тем временем, сотрудники МЧС предупреждают. Зима - самый пожароопасный период года. Неисправное печное оборудование, поврежденные электрообогревательные приборы и неосторожное обращение с  огнем нередко приводят к трагедиям. 

Прошлой зимой только в Минске произошло порядка 700 возгораний, пострадало 90 человек, среди них есть и дети. Сотрудники МЧС повсеместно проводят профилактическую работу по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций. В домах малообеспеченных граждан бесплатно отремонтировано почти пятьдесят тысяч печей, обновлена электропроводка, установлено 300 тысяч автономных пожарных извещателей.  Благодаря им, только в этом году спасены жизни 70 человек.

# Здоровье

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