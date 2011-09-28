В Минске появился магазин для инвалидов

В доме-интернате для пенсионеров и инвалидов сегодня открылся магазин, который отвечает всем параметрам безбарьерной среды.

От обычных торговых точек его отличают отсутствие порогов и низкий прилавок. А для некоторых людей с ограниченными возможностями магазин стал новым местом работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Проскурова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Этот проект сама по себе уникален, потому что его реализовал человек, который сам передвигается на коляске.

Владимир Плюсюк, директор магазина:

Это социальный проект, это даже не бизнес-проект. Я очень рад тому, что открыл такой магазин, но кроме того, здесь работают пять инвалидов.