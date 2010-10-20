В Минске планируют уничтожить партию детских игрушек китайского производства

Не соответствующей санитарным требованиям признана и партия детских игрушек китайского производства: мячи из полимерных и текстильных материалов источали явный запах химии. Теперь у столичных импортеров два пути: возвратить перечисленные товары поставщикам или уничтожить.

Специалисты Минского центра гигиены и эпидемиологии также нашли в партии гранатового сока токсичное вещество, опасное для здоровья. Присутствие оксиметилфурфурола в пищевых продуктах нежелательно, поскольку в малых дозах это вещество угнетает нервную систему, а в больших вызывает судороги и паралич.

Не прошел государственную гигиеническую сертификацию из-за несоответствия требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и очиститель стекол транспортных средств, произведенный в Великобритании, — в нем было превышено содержание метилового и изопропилового спирта. Литровых бутылей с жидкостью оказалось более 2,5 тысячи штук, пишет «МК».