В Минске отмечается умеренный рост заболеваемости ОРЗ

В медучреждения города на прошлой неделе обратилось около 15 тысяч человек, почти половина из них - дети.

Как отмечают медики, в основном преобладали аденовирусы, вируса гриппа не выявлено. В то же время прогнозируется увеличение количества простудных заболеваний.

Между тем, по прогнозам синоптиков, на текущей неделе погода в Беларуси резко ухудшится. Уже в ближайшие сутки начнет поступать холодный воздух со Скандинавского полуострова. На большей части республики пройдет снег. На дорогах гололедица. В среду ожидаются снегопады и метели, на дорогах появятся снежные заносы. Температура воздуха ночью понизится до -8 градусов, а по Витебской области - до -15. Днем - от 0 до -5 градусов. Лишь в юго-восточной половине республики будет выше нуля, ожидается дождь и мокрый снег. Зимнюю погоду с сугробами обещают синоптики и во второй половине недели.