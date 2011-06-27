В Минске открываются общежития для медиков квартирного типа

О том, что это общежитие, можно узнать разве что по документам. На просторных квадратных метрах — всё как в жилой квартире: отдельно ванна, санузел и даже кухня. Словом, еще месяц, и медработники смогут смело обустраивать быт.

Владимир Кушнеров, начальник инвестиционного управления ГПО «Минскстрой»:

Будет блок из трех общежитий. Решением Мингорисполкома выделено 300 койкомест в общежитиях. В первом общежитии 145 койкомест.

Первое общежитие находится в стадии завершения, отделочные работы полностью закончены, собирается мебель. До 1 июля мебель будет полностью собрана, и общежитие откроется. В одном подъезде будут проживать работники медицины.

Третье общежитие планируется ввести в сентябре. Для работников медицинской сферы там будет выделено два подъезда.

Новоселье в первом подъезде общежития квартирного типа в микрорайоне «Копищи» медработники Минска смогут отметить уже в августе. На каждом этаже — 6 квартир для одиноких минчан и семей. К слову, ключи от комнат в первом доме нового квартала получит младший медперсонал.

Если в готовой новостройке вопрос горячей воды уже практически решен, то в домах по соседству вовсю работают коммунальщики. Каркас третьего общежития смонтирован полностью. Дело за мастерами отделки и дворового благоустройства. К слову, на жилом квартале в Копищах решение вопроса жилья для медработников Минска не заканчивается. По нарастающей квадратные метры предложат всем нуждающимся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Кушнеров, начальник инвестиционного управления ГПО «Минскстрой»:

Проектируется и в этом году начнется строительство в Медвежино еще 36 тысяч квадратных метров жилья. Это район «Запад». Будет построено два очень больших общежития. Для сравнения: одно общежитие в Медвежино — как три общежития в Копищах.

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