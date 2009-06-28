В Минске открывается новая многопрофильная поликлиника

Торжественная церемония открытия поликлиники в минском микрорайоне Сухарево-2 состоится 1 июля.

В структуре поликлиники — педиатрические и терапевтические отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также профилактики и медицинской реабилитации.

Еще одна поликлиника начнет работу в сентябре этого года в микрорайоне Малиновка-8. Ее открытие позволит разгрузить 25-ю центральную районную поликлинику, которая обслуживает уже 90 тыс. человек. Новая поликлиника возводится по аналогичному проекту.

— Такие объекты не вводилось в столице лет 15. Каждая из них рассчитана на 850 посещений в смену, — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич и добавил, что кроме внутренней современной составляющей свой архитектурный колорит будут иметь и здания поликлиник.

В целом, по словам руководителя столичной системы здравоохранения, 2009 год станет годом ввода новых и реконструкции старых поликлиник. Так, вторую жизнь после капремонта обретут 9-я и 5-я поликлиники, 12-я стоматологическая и 19-я детская.

В планах — дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, в частности, сети учреждений первичного звена. Активно возводится поликлиника в Лошице (ввод намечен на конец 2010 — начало 2011 года), идет проектирование поликлиники в новом микрорайоне Брилевичи, сообщает БЕЛТА.