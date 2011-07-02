В Минске открылся новый современный комплекс в больнице скорой медицинской помощи

В ближайшую неделю в четырех отделениях смогут разместить более 200 пациентов.

Многие аппараты пока не имеют аналогов даже в СНГ. К примеру, новая диагностическая лаборатория позволяет до одной минуты сократить время обработки результатов анализов. Всего на укомплектацию отделений было потрачено более 15 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Шило, главный врач больницы скорой медицинской помощи:

Благодаря тому, что мы внедряем современное оборудование, у нас значительно сокращаются сроки пребывания пациентов, оборот пациентов увеличивается и доступность стационарной помощи не снижается.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это дорогое оборудование. Такой комплект стоит 1,5 миллиона евро, но оно закуплено, оно смонтировано, оно работает. И сегодня практика приобретения комплексного медицинского оборудования в нашей стране продолжается.