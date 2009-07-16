В Минске открылся Евразийский конгресс ученых-онкологов

Более четырехсот специалистов из тридцати трех стран обменяются опытом и обсудят передовые технологии в лечении рака.

За четыре дня помимо докладов о хирургии и лучевой терапии, пройдут круглые столы и лекции. Иностранцы посетят Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.

Сейчас в Беларуси более двухсот тысяч онкобольных. У большинства пациентов-мужчин — рак легкого, у женщин — рак молочной железы. За прошлый год число таких больных выросло на сорок тысяч человек.

— По первому кварталу этого года состояло на учете 225 тысяч онкобольных. Из них 55% живут уже более пяти лет. Эта цифра говорит о серьезной помощи, которую мы оказываем. Прожившие пять лет считаются уже излеченными, болезнь редко возвращается, — Иосиф Залуцкий, директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

— Онкопроблема — сейчас мировая проблема. И это, скорее всего, вызвано изменением питания и стиля жизни. Например, в Южной Азии больше всего пациентов с раком полости рта. В Европе такого раньше не было, а вот за последние 10 лет их число резко увеличилось. Нам сейчас очень помогают технологические достижения. Ведь есть места, куда человеческие руки хирурга не могут попасть. Роботизированная хирургия в этом плане уникальна, — Джатин Ша, руководитель отдела опухолей головы и шеи Мемориального онкологического центра им. Слоуна и Кеттеринга (США).