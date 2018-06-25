В Минске откроется центр мужского здоровья

Новости Беларуси. В столице летом 2018 года откроется центр мужского здоровья. Он будет работать на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра на улице Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый центр планируют открыть 1 августа. Здесь медицинскую помощь смогут получить мужчины разных возрастов, столкнувшиеся с проблемой бесплодия и различными урологическими заболеваниями.

В штате центра - андрологи, урологи, эндокринологи и психотерапевты. На базе диагностического центра уже существует мощная лаборатория, позволяющая делать весь спектр анализов. Также есть условия для УЗИ-диагностики и небольших операций.