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В Минске откроется центр мужского здоровья

25 июня 2018 18:09
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Новости Беларуси. В столице летом 2018 года откроется центр мужского здоровья. Он будет работать на базе Минского клинического консультационно-диагностического центра на улице Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске откроется центр мужского здоровья-1

Новый центр планируют открыть 1 августа. Здесь медицинскую помощь смогут получить мужчины разных возрастов, столкнувшиеся с проблемой бесплодия и различными урологическими заболеваниями.

В Минске откроется центр мужского здоровья-4

В штате центра - андрологи, урологи, эндокринологи и психотерапевты. На базе диагностического центра уже существует мощная лаборатория, позволяющая делать весь спектр анализов. Также есть условия для УЗИ-диагностики и небольших операций.

В Минске откроется центр мужского здоровья-7

Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Сюда пациент может обратиться как по направлению специалиста из городской поликлиники, так и, если его направят из любого центра планирования семьи. И сюда мужчина может обратиться самостоятельно. Запись ведется через интернет.

# Здоровье # Здоровье # Фотофакт

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