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В Минске от избыточного веса страдают 25% детей и подростков. Проверьте свой вес по формуле

30 сентября 2011 09:32
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Таковы результаты мониторинга, проведенного специалистами Республиканского научно-практического центра гигиены. Причем у 10-13 процентов обследованных юных горожан — ожирение.

Врачи говорят об ожирении, когда показатель индекса массы тела (ИМТ) превышает 35. Как его вычислить?
ИМТ — это отношение веса к росту в квадрате. Например, ваш вес 70 килограммов при росте 170 сантиметров (1,7 метра).

В таком случае ваш ИМТ определяется так:
70 кг: (1,7 м х 1,7 м) = 70 : 2,89 = 24,2

- Выраженный дефицит массы 16,5-18,49.
- Недостаточная (дефицит) масса тела 18,5-24,99.
- Норма 25-29,99.
- Избыточная масса тела 30-34,99.
- Ожирение первой степени 35-39,99, второй — 40 и более.

Елена Рудкова, начальник отдела специализированной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
У каждого четвертого участника прошедшей городской акции «Узнай свой вес. Подумай о здоровье!», а всего их было 15 тысяч, ожирение. Ожирение — фактор риска возникновения очень многих серьезных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, эндокринологических.

# Здоровье

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