В Минске начался восьмой съезд травматологов-ортопедов

В центре внимания – белорусский опыт операций на суставах и позвоночнике.

Белорусские травматологи и ортопеды готовы совершить прорыв в развитии отечественной медицины. Ставку они делают на трансплантацию стволовых клеток и нанотехнологии. В этом направлении сейчас движется вся мировая медицинская наука.

Съезд травматологов-ортопедов впервые проходит с широким участием и ведущих специалистов зарубежья. Всего порядка трехсот участников. Как отметили гости, в последние годы в Беларуси значительно активизировались разработки технологий для проведения операций и лечения различных патологий.



И Беларуси, действительно, есть что показать. Травматология – одна из немногих областей медицины, которая не только не растратила, но и приумножила советский опыт. К примеру, эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов уже не "заоблачная" мечта для белорусов. И если еще несколько лет назад очередь была на 6-7 лет, сегодня, скажем, по коленному суставу, она менее года. Сейчас уже подписан документ, чтобы люди трудоспособные могли оперировать вообще без очереди.

Зарубежных гостей особенно интересовал белорусский опыт в эндопротезировании, операциях на позвоночнике, при опухолях, с повреждением спинного мозга и, скажем, при сколиозе. В Беларусь ездят учиться. Недавно были два китайских специалиста. Теперь ждут наших хирургов у себя на Родине, чтобы попрактиковаться, уже дома. Ноу-хау белорусов немало и в детской ортопедии. Так, россиянин Олег Малахов, вспоминает – в советское время хирурги учились по белорусским учебникам.

Передовые технологии и подготовленные кадры не только в столице. Часть операций уже умеют и могут выполнять в областях. Кстати, в мае этого года, оснащением Центра травматологии и ортопедии был приятно удивлен глава государства. Последнее слово техники быстро долетело и до иностранцев. Они приезжают к нам оперироваться. Здесь поднимают на ноги, складывая буквально по косточкам. Президент поручил модернизацию всех больниц страны завершить в этой пятилетке, на таком же высоком уровне. Поручение также – расширить отечественное производство инструментов для операций.

За год в Беларуси через травмотологические отделения проходят около 90 тысяч пациентов. Но, к сожалению, пока и умирают. Медики говорят, сейчас главное и технологии, и предупреждение, скажем, артрозов, на ранних стадиях. А с внедрением в практику нанотехнологий и пересадки стволовых клеток, у белорусской травматологии – большое будущее.