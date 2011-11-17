Прямой эфир

В Минске инвалиды по зрению доказали, что могут справляться с делами в быту получше многих

17 ноября 2011 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Специальный конкурс включал различные задания: пришить пуговицу, приготовить салат, определить содержимое чаш с различными крупами и сориентироваться на незнакомой местности с помощью белой трости.

Фото. Конкурс среди инвалидов по зрению

Фото. Конкурс среди инвалидов по зрению

Фото. Конкурс среди инвалидов по зрению

Фото. Конкурс среди инвалидов по зрению

Фото. Конкурс среди инвалидов по зрению

Дмитрий Шлома, участник конкурса:
Мне зрительный дефект нисколько не мешает. Я считаю, что можно вполне жить человеку в этом мире, беспрепятственно общаться с окружающими. Я работал на должности слесаря механосборочных работ, поступил в аспирантуру.

Михаил Антоненко, заместитель председателя ЦП ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:
В любой сфере деятельности незрячий человек может себя проявить и этому есть много примеров. Самая важная стадия для того, чтобы человек, который потерял зрение, возродился, вышел из состояния депрессии — необходимость приобрести эти навыки, которые сегодня являются предметами нашего конкурса.

# Здоровье # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
17 ноября 2011 18:05

За 40 лет курильщик теряет более 70 тысяч долларов. Что еще курильщики НЕ хотели бы знать о курении?

17 ноября 2011 08:02

В Беларуси пересадили печень 106 людям

16 ноября 2011 06:47

Повышенным давлением страдают… ответственные люди. Кто еще?