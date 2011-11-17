В Минске инвалиды по зрению доказали, что могут справляться с делами в быту получше многих

Дмитрий Шлома, участник конкурса:
Мне зрительный дефект нисколько не мешает. Я считаю, что можно вполне жить человеку в этом мире, беспрепятственно общаться с окружающими. Я работал на должности слесаря механосборочных работ, поступил в аспирантуру.
Михаил Антоненко, заместитель председателя ЦП ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:
В любой сфере деятельности незрячий человек может себя проявить и этому есть много примеров. Самая важная стадия для того, чтобы человек, который потерял зрение, возродился, вышел из состояния депрессии — необходимость приобрести эти навыки, которые сегодня являются предметами нашего конкурса.