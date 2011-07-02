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В Минске было сдано в эксплуатацию общежитие для слабовидящих

02 июля 2011 12:28
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Все комнаты уже готовы принять жильцов — обставлены мебелью и бытовой техникой.

Кроме того, надписи выполнены шрифтом Брайля, а на лестницах улучшают видимость яркие полосы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Конойко, директор ЧУП «Светоприбор»:
Сделано это для того, чтобы люди с периферии республики, где нет специализированных предприятий, где для инвалида по зрению нет возможности работать, могли обосноваться.

Виктор Гиль, первый заместитель председателя центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению:
Для этих 80 человек — это подарок судьбы. А, возможно, и жизнь их изменится после переезда на новое место и получения нового места работы.

# Здоровье

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