В Минске было сдано в эксплуатацию общежитие для слабовидящих

Все комнаты уже готовы принять жильцов — обставлены мебелью и бытовой техникой.

Кроме того, надписи выполнены шрифтом Брайля, а на лестницах улучшают видимость яркие полосы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Конойко, директор ЧУП «Светоприбор»:

Сделано это для того, чтобы люди с периферии республики, где нет специализированных предприятий, где для инвалида по зрению нет возможности работать, могли обосноваться.

Виктор Гиль, первый заместитель председателя центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению:

Для этих 80 человек — это подарок судьбы. А, возможно, и жизнь их изменится после переезда на новое место и получения нового места работы.