В Лунинце открыли новый корпус районной больницы

Здесь разместились хирургическое, акушерско-гинекологическое отделения, а так же операционный и реанимационный блоки.

Раньше местные жители нередко ездили в Пинск или Барановичи. Сейчас в новом отделении готовы оперировать самых тяжелых пациентов. Корпус по достоинству оценили и медики, и больные.

Игорь Лосицкий, начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома:

Мы придем к этому во всех районных центрах, все больничные учреждения мы будем подтягивать до уровня города. Хотя сейчас уже можно сказать, что некоторые больницы имеют больше возможностей, чем больницы города.

Александр Тукало, житель Лунинца:

Это забота о людях, государство заботится о здоровье нации, о подрастающем поколении, о возрождении малых городов — за этим будущее процветания нашей республики.